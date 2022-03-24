Депутати Верховної Ради ухвалили законопроект №6417, покликаний врегулювати всі питання щодо пенсій членів сімей колишніх військовослужбовців, зокрема добровольців, загиблих під час участі в АТО/ООС.

Згідно із законом, пенсія за віком призначається після 60, 63 та 65 років за наявності страхового стажу.

– Члени сімей загиблих учасників АТО/ООС, зокрема батьки та дружина, які досягли віку 60, 63 чи 65 років, можуть не мати права на призначення пенсії в разі втрати годувальника, якщо в них немає необхідного страхового стажу, – зазначили у пресслужбі Верховної Ради.

Там додали, що у такий спосіб ці люди позбавлені як права на призначення пенсії за віком, так і права на пенсію в разі втрати годувальника.

Ба більше, через загибель сина чи доньки, чоловіка чи дружини під час участі в АТО/ООС такі члени сім’ї, коли стануть непрацездатними, не матимуть можливості отримувати допомогу від дітей, чоловіка чи дружини.

Зміни торкнулися розмірів пенсії у разі втрати годувальника, яка призначається батькам, дружині чи чоловіку, непрацездатному члену сім’ї:

якщо пенсія призначається батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові) або право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї загиблого (померлого) годувальника ‒ у розмірі 70% заробітної плати загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

якщо право на пенсію мають двоє і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини чи чоловіка) ‒ у розмірі 50% зарплати загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Пенсія в разі втрати годувальника призначається кожному утриманцю, зокрема батькам (одному з батьків), дружині чи чоловікові.