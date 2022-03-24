Росіяни вилучають і знищують українську літературу та підручники з історії – ГУР

Російські війська вилучають та знищують українську літературу та підручники з історії України на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що рашисти почали вилучати з бібліотек українську історичну та художню літературу, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди у Луганській, Донецькій, Чернігівській та Сумській областях. Для цього залучено російські підрозділи “воєнної поліції”, які, окрім репресивних, виконують так звані ідеологічні функції.

— Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До “екстремістської” літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу, – зазначають у ГУР.

Загарбники мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Іван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, Роман Шухевич, В’ячеслав Чорновіл. В містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки Справа Василя Стуса Вахтанга Кіпіані.

У ГУР повідомляють, що знайдені книжки вилучаються, знищуються на місці або вивозяться у невідомому напрямку.

Вилучення та знищення “незручної” літератури нагадує не абикого, як нацистів Третього Рейху.

Найбільш відомий випадок спалення нацистами “неправильних” книг стався 10 травня 1933 року на площі Опери в Берліні, коли студенти-нацисти спалили близько 20 тис. книжок “неарійського духу”.

Такі ж акції пройшли в 20 найбільших містах Німеччини. Це стало початком епохи державної цензури і контролю за культурою.

Джерело: Головне управління розвідки МО України