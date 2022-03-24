RT на вихід: британський регулятор відкликав ліцензію на мовлення телеканалу РФ

Британський медіа регулятор Ofcom відкликає ліцензію російського пропагандистського телеканалу RT. Саме ліцензія дозволяє вести мовлення у певній країні.

Про це йдеться у листі Ofcom до Нацради з питань теле та радіомовлення.

– У ньому його голова Меггі Карвер повідомила про відкликання ліцензії RT і наголошує, що головною вимогою до матеріалів, що висвітлюють події в Україні, є забезпечення належної неупередженості, – зазначили у Нацраді.

Британський регулятор надає особливий пріоритет скаргам щодо сюжетів стосовно війни в Україні.

Також у листі міститься пропозиція українським мовникам доповнити розмаїття британського інфопростору. Це можливо завдяки тому, що Україна та Британія є сторонами Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

– Україна може використовувати для мовлення на регульованих платформах у Великобританії. Мовники можуть зв’язатися з операторами платформ у Великій Британії (наприклад Sky, Virgin, Freesat і Freeview), якщо вони хочуть зробити свої послуги доступними для глядачів, – додали у Нацраді.

Джерело: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення