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Факти / Україна / Суспільство

У Перемишлі, Хелмі та Лодзі Україна відкрила консульські пункти

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
біженці з України

Україна відкрила у Польщі додаткові консульські пункти у містах Перемишль, Хелм та Лодзь, а також планує відкрити такий самий пункт у Познані, повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця.

Тепер українцям, які виїхали до Польщі, рятуючись від війни, буде простіше отримати консульські послуги: у країні відкрилися нові консульські пункти та планується відкриття ще кількох у різних регіонах.

– Наші консули працюють не покладаючи рук, приймаючи щодня по 500-600 осіб, хоча у мирний час вони брали 50-70 осіб. Навантаження збільшилося в 5-6 разів. Ми вирішили відкрити додаткові консульські пункти у містах Перемишль та Хелм поблизу кордону. Вони діють там із початку цього тижня. З четверга такий пункт працює у Лодзі у центральній Польщі. Плануємо відкрити такий самий пункт у Познані, – сказав Дещиця.

Посол також зазначив, що українські консульські установи працюють практично у цілодобовому режимі від початку війни.

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Генеральні консульства України у прикордонних воєводствах – у Любліні, Кракові, Вроцлаві, Гданську та Варшаві працювали до початку військових дій в Україні. Але цього явно мало, бо біля них збиралися величезні черги.

З початком війни в Україні західний кордон перетнуло близько трьох мільйонів людей. Польща, Угорщина, Німеччина, Румунія, Швеція та ще багато країн ЄС відчинили свої двері для українських біженців.

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Джерело: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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