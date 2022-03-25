Українські військові вдесяте накрили артилерійським вогнем російських окупантів, які базуються на аеродромі біля Чорнобаївки.

– Барабанний дріб! Рівняйся, струнко! Вдесяте Чорнобаївку – зустрічай! – заявив Арестович.

Він додав, що зараз спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст.

– Зараз спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст – тікають! Мабуть, ми знову гримнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому під час сьомого разу, – додав Олексій Арестович.