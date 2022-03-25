Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

Укрзалізниця вводить залізно стабільний графік курсування поїздів до переходу на літній час 27 березня. Додаткові евакуаційні рейси за потреби призначатимуться щоденно, про них ми повідомлятимемо додатково.

26 березня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом (він буде чинний до 27 березня 2022):

1:36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

1:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

2:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.

3:42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

4:01 – №130/129 Ворохта – Кременчук

4:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд.

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

5:40 – №142/141 Львів – Лиман

8:00 – №705 Дарниця – Львів

09:00 – Інтерсіті+ Дарниця-Харків-Львів.

11:46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ

13:09 – №114/113 Лиман – Львів

13:09 – №142/141 Лиман – Львів

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

14:25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів

17:07 – №743 Дарниця – Львів

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний

21:33 – №130/129 Кременчук – Ворохта

21:33 – №149/159 Полтава Півд. – Чернівці

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

21:50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси по станції Одеса 26 березня 2022 (цей розклад чинний до 27 березня 2022)

14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів

18:13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель

18:22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль

20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів

22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси по станції Полтава 26 березня 2022 (цей розклад чинний до 27 березня 2022)

6:03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ

6:03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

6:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

7:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

8:33 – №1/2 Івано-Франківськ – Краматорськ

15:21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

17:20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

23:20 – №1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ

23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

23:44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси по станції Харків 26 березня 2022 (цей розклад чинний до 27 березня 2022)

3:46 – №114/113 Лиман – Львів

3:46 – №142/141 Лиман – Львів

5:40 – №114/113 Львів – Лиман

12:06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

15:09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

15:30 – Інтерсіті+ Харків – Львів

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

20:35 – №138/137 Лиман – Хмельницький

21:08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

22:11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси по станції Вінниця 26 березня 2022 (цей розклад чинний до 27 березня 2022)

0:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

2:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

3:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

4:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас

9:01 – №138/137 Лиман – Хмельницький

17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

19:38 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

Рейси по станції Запоріжжя 26 березня 2022 (регулярні до 27.03)

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Дніпро на 26 березня (регулярні до 27.03)

4:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

5:37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1

5:37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1

6:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець

16:34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

17:49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

17:49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Графік додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня 2022

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Читайте Кордон Молдови та Польщі можна перетинати за документами у Дії

Фото: Укрзалізниця