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Факти / Україна / Суспільство

Глава Мінветеранів анонсувала реформу соціальних гарантій після війни

Анастасія Гевко редакторка стрічки
юлія лапутіна

У п’ятницю, 25 березня, міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна анонсувала реформу соціальних гарантій, яку планують провести після перемоги у війні з Російською Федерацією.

– Коли ми переможемо, ми обов’язково реформуємо законодавство щодо соціальних гарантій, і всі необхідні послуги будуть надані. Це стосується не лише пільг, а й ветеранського розвитку. Щоб члени наших добровольчих формувань та ЗСУ могли належним чином розвиватися у звичайному житті, розвивати власну справу, підприємництво та будь-що, що вони захочуть робити у мирний час, – розповіла Лапутіна.

Вона уточнила, що Мінветеранів працює спільно з Міністерством цифрової трансформації для того, щоб зробити сучаснішим отримання послуг та оцифрувати їх, щоб користуватися ними стало набагато легше.

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