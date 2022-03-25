Глава Мінветеранів анонсувала реформу соціальних гарантій після війни

У п’ятницю, 25 березня, міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна анонсувала реформу соціальних гарантій, яку планують провести після перемоги у війні з Російською Федерацією.

– Коли ми переможемо, ми обов’язково реформуємо законодавство щодо соціальних гарантій, і всі необхідні послуги будуть надані. Це стосується не лише пільг, а й ветеранського розвитку. Щоб члени наших добровольчих формувань та ЗСУ могли належним чином розвиватися у звичайному житті, розвивати власну справу, підприємництво та будь-що, що вони захочуть робити у мирний час, – розповіла Лапутіна.

Вона уточнила, що Мінветеранів працює спільно з Міністерством цифрової трансформації для того, щоб зробити сучаснішим отримання послуг та оцифрувати їх, щоб користуватися ними стало набагато легше.