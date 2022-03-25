Рятуючись від війни, яку розв’язала проти України Російська Федерація, люди вивозили в першу чергу найдорожче – дітей. Батьки, родичі, опікуни, вихователі і просто чужі люди взяли на себе відповідальність за перебування українських дітей у мирних місцях за кордоном. Перетин кордонів водночас було спрощено.
Але тепер, коли діти перебувають в інших державах, потрібно оформити перебування українських дітей за межами країни юридично правильно.
Отже Кабінет міністрів України ухвалив постанову №264 від 12.03.2022 року, якою вносяться зміни до Правил перетину кордону України, затверджених постановою КМУ №51 від 17.01.1995 року.
Чи обов’язково це робити
Це потрібно зробити обов’язково. У визначених законом випадках, діти, що виїхали за межі України мають бути поставлені на тимчасовий консульський облік.
Чи стосується це всіх дітей
Обов’язково потрібно ставити на консульський облік:
- Дітей, які до виїзду за кордон цілодобово перебували у будь-якому закладі для дітей, незалежно від статусу: іти-сироти, чи діти, що позбавлені батьківського піклування.
- Дітей влаштованих до сімей патронатних вихователів.
- Дітей, що перебувають під опікою, переданих у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.
- Дітей, яких вивезли за межі України у супроводі одного з батьків але без згоди іншого з батьків. Тих, кого вивезли дід, баба, брат, сестра чи інші особи, які були уповноважені зробити це лише одним з батьків.
Навіщо потрібен консульський облік
Посольства і консульства України за кордоном повинні знати, хто з громадян України знаходиться на території, де вони працюють. Це потрібно для надання допомоги нашим громадянам, захисту їхніх прав на території іншої держави. Це стосується і дітей.
Термін для взяття на консульський облік
Закон передбачає, що стати на консульський облік потрібно протягом першого робочого дня перебування у кінцевому пункті. Та наразі рекомендується не відкладати візит до консульства, а звернутися до нього якнайшвидше.
Що потрібно зробити
- Дізнайтеся адресу посольства чи консульства України у країні перебування. Повідомте його засобами електронного зв’язку про перебування в країні дитини(дітей), яких потрібно поставити на консульський облік.
- Дізнайтеся години прийому.
- Підготуйте всі необхідні документи.
- Якщо передбачений запис – запишіться на прийом.
- Прийдіть вчасно до консульської установи.
Якщо змінюється адреса
У випадку, коли дитину перевозять в інше місце, потрібно повідомити про це консульство. Якщо територія, куди переїжджає дитина, знаходиться в округу того ж консульства, в якому вона стоїть на обліку, то знімати її з обліку не потрібно.
Якщо переїзд до іншого округу, то в ньому потрібно стати знов на облік.
Документи, які потрібні для взяття на облік
- Фотокартка дитини 35х45 мм
- Паспорт для виїзду за кордон, виданий на ім’я дитини (за наявності)
- Паспорт громадянина, виданий на ім’я дитини України (за наявності), свідоцтво про народження або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини
- Документ, що виданий органами іноземної держави про те, що дитина перебуває на її території та адреса проживання (за наявності)
- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон для особи, що супроводжує дитину
- Документи, що підтверджують повноваження особи, яка супроводжує дитину та представляє її інтереси.
Докладнішу інформацію можна отримати у посольстві (консульстві) України на території іноземних держав.