Рятуючись від війни, яку розв’язала проти України Російська Федерація, люди вивозили в першу чергу найдорожче – дітей. Батьки, родичі, опікуни, вихователі і просто чужі люди взяли на себе відповідальність за перебування українських дітей у мирних місцях за кордоном. Перетин кордонів водночас було спрощено.

Але тепер, коли діти перебувають в інших державах, потрібно оформити перебування українських дітей за межами країни юридично правильно.

Отже Кабінет міністрів України ухвалив постанову №264 від 12.03.2022 року, якою вносяться зміни до Правил перетину кордону України, затверджених постановою КМУ №51 від 17.01.1995 року.

Чи обов’язково це робити

Це потрібно зробити обов’язково. У визначених законом випадках, діти, що виїхали за межі України мають бути поставлені на тимчасовий консульський облік.

Чи стосується це всіх дітей

Обов’язково потрібно ставити на консульський облік:

Дітей, які до виїзду за кордон цілодобово перебували у будь-якому закладі для дітей, незалежно від статусу: іти-сироти, чи діти, що позбавлені батьківського піклування.

Дітей влаштованих до сімей патронатних вихователів.

Дітей, що перебувають під опікою, переданих у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Дітей, яких вивезли за межі України у супроводі одного з батьків але без згоди іншого з батьків. Тих, кого вивезли дід, баба, брат, сестра чи інші особи, які були уповноважені зробити це лише одним з батьків.

Навіщо потрібен консульський облік

Посольства і консульства України за кордоном повинні знати, хто з громадян України знаходиться на території, де вони працюють. Це потрібно для надання допомоги нашим громадянам, захисту їхніх прав на території іншої держави. Це стосується і дітей.

Термін для взяття на консульський облік

Закон передбачає, що стати на консульський облік потрібно протягом першого робочого дня перебування у кінцевому пункті. Та наразі рекомендується не відкладати візит до консульства, а звернутися до нього якнайшвидше.

Що потрібно зробити

Дізнайтеся адресу посольства чи консульства України у країні перебування. Повідомте його засобами електронного зв’язку про перебування в країні дитини(дітей), яких потрібно поставити на консульський облік.

Дізнайтеся години прийому.

Підготуйте всі необхідні документи.

Якщо передбачений запис – запишіться на прийом.

Прийдіть вчасно до консульської установи.

Якщо змінюється адреса

У випадку, коли дитину перевозять в інше місце, потрібно повідомити про це консульство. Якщо територія, куди переїжджає дитина, знаходиться в округу того ж консульства, в якому вона стоїть на обліку, то знімати її з обліку не потрібно.

Якщо переїзд до іншого округу, то в ньому потрібно стати знов на облік.

Документи, які потрібні для взяття на облік

Фотокартка дитини 35х45 мм

Паспорт для виїзду за кордон, виданий на ім’я дитини (за наявності)

Паспорт громадянина, виданий на ім’я дитини України (за наявності), свідоцтво про народження або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини

Документ, що виданий органами іноземної держави про те, що дитина перебуває на її території та адреса проживання (за наявності)

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон для особи, що супроводжує дитину

Документи, що підтверджують повноваження особи, яка супроводжує дитину та представляє її інтереси.

Докладнішу інформацію можна отримати у посольстві (консульстві) України на території іноземних держав.