Уряд повністю профінансував зарплати учителям за січень-березень 2022 року.

Проте Міністерство фінансів рекомендує керівникам органів місцевого самоврядування самостійно визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче за дві третини тарифної ставки.

– На 2022 рік у державному бюджеті враховано освітню субвенцію 108 млрд грн на виплату заробітної плати вчителям закладів загальної середньої освіти. За даними Державної казначейської служби України, на сьогодні ці видатки профінансовано на 100% від розпису на січень-березень 2022 року (24,8 млрд грн), – йдеться у повідомленні.

Питання забезпечення нарахування та виплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти вирішують на місцях відповідні органи місцевого самоврядування.

Крім цього, Мінфін нагадав про затверджений парламентом 15 березня закон №2126-IX (Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану).

Згідно із законом, працівникам закладів та установ освіти, зокрема тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях були змушені змінити місце проживання, залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання на час особливого періоду гарантується збереження середнього заробітку та здійснення інших виплат, передбачених законом.