На Харьківщині ЗСУ знищили “глушилку” окупантів, ворожих розвідників та вертоліт

У Харківській області ЗСУ продовжують ліквідовувати російських окупантів. 30 день війни для наших бійців був доволі продуктивним. Зокрема, вдалося знищити стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Наші мужні захисники знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби! Завдяки цьому комплексу окупанти “глушили” наш зв’язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони і безпілотників, вели розвідувальні роботи, – зазначив Синєгубов.

За його словами, на додаток до комплексу ЗСУ знищили близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою.

– Зранку в Харківському районі 92-га механізована бригада та військовослужбовці харківського гарнізону знищили ворожих розвідників, зокрема і командира роти, – заявив очільник ОВА.

Крім того, наші захисники взяли в полон 17 окупантів, 15 з яких мобілізовані з “Л/ДНР”.

– Наші військові відзначають зубожіле екіпірування бійців з недореспублік, у декого з них – стан наркотичного та алкогольного сп’яніння, і повну деморалізацію, – наголосив Синєгубов.

Також українські артилеристи знищили російський вертоліт, який просто стояв на землі.