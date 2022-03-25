Нова пошта внесла зміни у графік роботи на 25 березня 2022 року.
З 13 березня відділення Нової пошти працюють і в неділю.
У Миколаєві працюють два відділення №2 та №3 виключно на видачу гуманітарних вантажів
Графік роботи по буднях:
- У Львові, Запоріжжі, Одесі, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Житомирі, Тернополі, Луцьку, Ужгороді та найбільших районних містах у Вінницькій, Луцькій, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Волинській областях частина відділень почала працювати на годину раніше – з 8:00. Інша частина відділень у цих населених пунктах продовжує працювати з 9:00
- Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00
- Суми – з 9:00 до 15:00
- Харків та інші міста – з 9:00 до 17:00
Як працює Нова пошта у суботу:
- Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9:00 до 18:00 (виключення – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 9:00 до 17:00)
- Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00
- Суми – з 9:00 до 15:00
- Харків та інші міста – з 9:00 до 17:00
Неділя – графік роботи:
- Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 10:00 до 18:00 (виняток – відділення № 1, 2, 34 в Одесі працюють з 10:00 до 17:00)
- Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00
- Суми – з 9:00 до 15:00
- Харків та інші міста – з 10:00 до 17:00
Зверніть увагу, що якщо в місті діє комендантська година, то Нова пошта відкривається вранці на годину пізніше і закривається ввечері на годину раніше.
Які відділення працюють станом на 25 березня 2022 року
Якщо ваше відправлення перебуває в іншій області, можна зробити безкоштовну переадресацію в місце, де його зручно отримати. Для цього достатньо натиснути функцію Переадресація у трекінгу на сайті чи в мобільному додатку, а також обрати відділення.
З 21 березня Нова пошта відновила тарифікацію послуг зберігання та переадресації. Посилки зберігаються безкоштовно тільки у відділеннях, що тимчасово не працюють. Також безкоштовно можна переадресувати відправлення, оформлене до 24 лютого.
Які послуги надає Нова пошта:
- Відправка та отримання посилки
- Міжнародні відправлення
- Поповнення мобільного
- Грошові перекази
- Зняття готівки
Крім того, на відділеннях Нової пошти можна без комісії надіслати гроші на спецрахунок Збройних сил України або благодійним організаціям Фонд Сергія Притули та Повернись живим.