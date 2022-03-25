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Факти / Україна / Суспільство

Терор місцевих та заповнені тілами окупантів лікарні Луганська – зведення Генштабу

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Терор місцевих та заповнені тілами окупантів лікарні Луганська – зведення Генштабу

Російські окупанти намагаються далі здійснювати перегрупування, щоб наростити ударні угруповання для відновлення наступальних дій.

Ворог намагається вести штурмові дії, проте йому це не вдається.

Про це розповіли у Генштабі.

Українські захисники продовжують боронити Київ, а також успішно відбивають наступи ворога.

– Продовжується фіксація фактів злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм щодо гуманного ставлення під час війни, – заявили у Генштабі.

Російські окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують терор місцевого населення. Ворог силоміць вивозить українців на територію РФ. Щоб залякати місцевих окупанти хаотично обстрілюють населені пункти, забирають авто та особисті речі.

Згідно з даними Генштабу, у тимчасово окупованому Луганську вже нікуди складати трупи окупантів.

– У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями російської федерації. Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими, – додали у Генштабі.

Ворог продовжує втрачати високопоставлених командирів. Так, 25 березня наші бійці ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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Фото: Міноборони

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