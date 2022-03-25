Ворог зменшив свою присутність у небі, але все одно поніс втрати

24 березня ворог зменшив свою авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість почав нарощувати присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня для ведення розвідки.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Один БпЛА оперативно-тактичного рівня було уражено зенітними українськими ракетами.

Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил збили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та ще чотири крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил України продовжує патрулювати повітряний простір, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дії ударної авіації по наземних цілях.