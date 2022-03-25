Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 29 день війни
Вбили Вбили
128 дітей
Поранили Поранили
>172 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Ворог зменшив свою присутність у небі, але все одно поніс втрати

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
ворожа авіація фото

24 березня ворог зменшив свою авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість почав нарощувати присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня для ведення розвідки.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Один БпЛА оперативно-тактичного рівня було уражено зенітними українськими ракетами.

Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних Сил збили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та ще чотири крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил України продовжує патрулювати повітряний простір, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дії ударної авіації по наземних цілях.

Читайте
Окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту на околицях Дніпра

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка