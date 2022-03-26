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Факти / Україна / Суспільство

На Київщині запустили Telegram-бот для пошуку зниклих близьких

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
На Київщині запустили Telegram-бот для пошуку зниклих близьких

Через війну в Україні трапляються випадки, коли люди зникають безвісти. З цією метою у Київській області запустили Telegram-бот для пошуку зниклих громадян.

Цей ресурс для допоможе киянам знайти родичів та знайомих.

Як відшукати близького

  • перейти до чат-боту;
  • надіслати необхідну для пошуку інформацію про заявника (ПІБ, дата народження, місце проживання або перебування на даний час, номер контактного телефону), зниклу особу (ПІБ, дата народження, місце проживання, контактний телефон, місце та дата, коли він востаннє виходив на зв’язок, чи місце перебування, коли з ними було втрачено зв’язок);
  • якщо є дані, що окупанти відібрали у зниклого телефон, треба це вказати.
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Такий же додаток уже запровадили у Гостомельській громаді, він уже продемонстрував позитивні результати.

З 24 лютого в Україні триває війна, через бойові дії  можливі випадки, коли люди зникають чи їх беруть у полон. Якщо є така інформація, треба обов’язково передавати її правоохоронцям.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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