Під Черніговом обстріляли журналіста Андрія Цаплієнко

Під час ворожого обстрілу гуманітарного коридору для евакуації людей з Чернігова, поранено українського журналіста Андрія Цаплієнко.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст та мандрівник Дмитро Комаров.

Андрій Цаплієнко приїхав у Чернігівську область знімати евакуацію людей та потрапив під ворожий обстріл.

– Колеги стояли біля машини і готувалися до зйомки. Помітили дрон, але в укриття не встигли. З трьох сторін прилетіло три Смерчі. Встигли впасти на землю біля машини. Крім вибухів, було чутно, як осколки січуть повітря, – розповів Андрій Комарову.

Після удару Андрій відчув сильний біль у стегні. Відразу у той район, де знаходились журналісти почала стріляти російська артилерія.

– Побігли в підвал. Андрій не відразу помітив, що джинси в крові. Водій прийняв сміливе рішення заховати машину, ризикуючи життям. Щоб дати шанс групі терміново дістатися до лікарні. У підвалі Андрію надали першу допомогу. Далі – в лікарню, – пише Комаров.

Зараз Андрій почувається краще, жартує та готує матеріал для до ефіру. Лікарі зазначають, що термін загоєння – один місяць. Осколок пролетів наскрізь, тому не задів кістку.

Фото: Андрій Цалієнко