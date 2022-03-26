Про смерть Жириновського, кількість померлих солдат та анексію Західної України – Лещенко про нові фейки

Український політик, журналіст та публіцист Сергій Лещенко вчергове звернувся до українців та розповів про нові фейки та пропаганду Росії.

Новий фейк, який вкинула російська пропаганда, стосується смерті російського політика Володимира Жириновського. Самі росіяни ніяк не могли розібратися, помер Жириновський чи все ж таки ні.

– Нехай самі росіяни розбираються з цим фейком. Думаю, що Жириновський, який на сьогоднішній день вже перебуває в достатньо не переконливому стані, своїм рішенням залишатися чи піти на інший світ, може спонукати і російське керівництво прийняти відповідне рішення, – сказав Лещенко.

Інший фейк стосується переважно російського споживача. Мова йде про кількість загиблих російських військових на території України. За місяць Росія ніяк не наважувалась вказати реальну цифру.

– Сьогодні, 25 березня Росія вдруге з початку війни оприлюднила нову цифру полеглих солдат. Вони нарахували 1350 російських військових. Це їхня офіційна інформація. Тоді як Україна повідомляє про 16 100 загиблих росіян. В цьому випадку можна лише поспівчувати вдовам та матерям, які змушені й надалі перебувати у невіданні, – зазначив Лещенко.

Ще один фейк, який вкидає російська державна пропаганда – про наміри Польщі анексувати територію України.

– Цю інформацію вони вкладають у вуста офіційної посадової особи міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заявив про нібито намір Польщі забрати територію Західної України, – каже Лещенко.

Лещенко додає, те, що каже Лавров – не правда. Польща надає допомогу Україні у таких складних обставинах, але жодних намірів забирати території України не має.

Лещенко закликав українців зберігати спокій, включати критичне мислення та не довіряти Росії, а довіряти лише офіційній та перевіреній інформації.