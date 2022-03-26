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Факти / Україна / Суспільство

Російські військові не готуються до наступу на Київ – розвідка

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
найманці РФ ("Л/ДНР")

Російські військові, які зараз знаходяться на околицях Києва, схоже не готуються до наземного наступу на столицю.

Про це повідомляє розвідка США.

Наразі ситуація у Києві та області стабільна та контрольована ЗСУ. Ворог намагається відновити наступ в районі Ірпеня, успіху його дії не мають. На сьогодні на Броварському та Бориспільському напряму противник здійснює переміщення та до наступу не готовий.

Розвідка також повідомила, що місто Макарів зараз знаходиться у сірій зоні – він і не під окупантами, і українськими військовими повністю не контрольований.

Також повідомляється про те, що російські військові не мають ніякого прогресу у своїх атаках на Харків. Українські військові успішно стримують будь-які наземні атаки ворога.

Розвідка також повідомила, що за місяць війни Росія випустила на територію України 1250 ракет.

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Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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