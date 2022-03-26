У суботу, 26 березня, російські загарбники в черговий раз обстріляли дослідницьку ядерну підкритичну установку (ЯПУ) під назвою Джерело нейтронів.

Як повідомили у Держатомрегулюванні, оцінити масштаби пошкоджень нараз неможливо через бойові дії, які не припиняються у районі розташування ядерної установки.

– Звертаємо увагу, що ЯПУ Джерело нейтронів, як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій, – йдеться у повідомленні.

Установка розташована на майданчику Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут у Харкові.

Нагадаємо, що армія РФ вже не вперше атакує ядерний об’єкт у Харкові. 10 березня Росія здійснила бомбардування ЯПУ Джерело нейтронів, внаслідок чого установка була повністю знеструмлена.

В Держатомрегулюванні повідомили, що до початку агресії РФ ЯПУ Джерело нейтронів перебувала на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом.

Після початку війни оперативним персоналом установку було переведено в глибокий підкритичний стан.