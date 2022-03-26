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Факти / Україна / Суспільство

Росіяни тікали без озброєння і техніки: ЗСУ звільнили Тростянець на Сумщині

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Тростянець

Місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ. Це вдалося зробити 93 бригаді Холодний Яр за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів.

– Холодноярцям вдалося вигнати з місця “еліту” російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець, – йдеться у повідомленні 93 бригади.

Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси. Їх наші військові використають для звільнення інших українських міст від окупації.

Раніше ми писали, що у Сумській області активні бойові дії тривають в Конотопському, Охтирському та Сумському районах. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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