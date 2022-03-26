– Холодноярцям вдалося вигнати з місця “еліту” російських сухопутних військ – Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець, – йдеться у повідомленні 93 бригади.

Місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ. Це вдалося зробити 93 бригаді Холодний Яр за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів.

Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси. Їх наші військові використають для звільнення інших українських міст від окупації.

Раніше ми писали, що у Сумській області активні бойові дії тривають в Конотопському, Охтирському та Сумському районах. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.