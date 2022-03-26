Там вже відпрацювали Bayraktar: Данілов про Нагірний Карабах та командування РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, яка нині ситуація у Нагірному Карабасі, зокрема чи чекати РФ відкриття другого фронту.

У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці запроваджено воєнний стан, хоча Азербайджан наголошує на тому, що воєнні дії не поновлювалися. Була лише одна перестрілка.

Для тих, хто не знає Нагірний Карабах – регіон на Південному Кавказі. До 1990-х цей регіон був частиною Азербайджану. Після війни у Карабасі ще 30 років тому більша частина цих територій контролювалася невизнаною Нагірно-Карабахською республікою. На цій території проживають етнічні вірмени, тому за цю територію воюють Азербайджан та Вірменія.

У 2020 році цей конфлікт розгорівся з новою силою. Тоді відбулася шеститижнева війна, яка завершилася поразкою для Вірменії. Бойові дії завершилися припиненням вогню за посередництва Росії. В результаті Азербайджан повернув контроль над своїми південними районами, а також частиною Нагірного Карабаху з містом Шушею (Шуші). Все це відбувалося за посередництва РФ (Росія підтримувала Вірменію). З того часу там перебували близько 2 тис. російських так званих миротворців.

Так от саме цих миротворців Росія намагається перекинути на війну в Україні.

– У невизнаній Нагірно-Карабахській республіці запроваджено воєнний стан. Це відбулося сьогодні. Я можу сказати, що там насправді відбуваються події. Bayraktar нині утюжать орків на нашій землі, вони відпрацювали у Нагірному Карабасі. Там на сьогодні Вірменія звертається до РФ, щоб та допомогла їй військами. Але вони знімали там війська, щоб відправити у нашу країну. Це було минулого тижня. Ми відстежували ці колони, – зазначив Данілов.

Він додав, що та допомога, яка була обіцяна Вірменії та Нагорному Карабаху з боку РФ, навряд чи з’явиться.

Секретар РНБО ще згадав заяву Японії щодо військових навчань РФ у секторі оборони Курильських островів. Він наголосив, що там перебуває дуже мала кількість військових, бо російське командування значну кількість озброєння та особового складу направила в Україну.

– Я поки не можу сказати, чим закінчиться ця ситуація. Проте, якщо будуть відкриватися другі фронти для РФ, які вона сама штучно створила за ці роки, то вони нам дуже допомагатимуть, – заявив Данілов.

Секретар РНБО також розповів, що у РФ нині відбуваються значні хвилювання у вищому командуванні ВС Росії. Більшість генералів замінюють на інших.

Даніло наголосив, що така ситуація склалася через провал бліцкригу в Україні та ліквідацію низки генералів ЗСУ.