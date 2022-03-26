В Одеській області більше не видаватимуть чоловікам повістки на блокпостах

Практику вручення повісток чоловікам на блок-постах поки що не планують продовжувати до визначеного згодом періоду.

За законом України, вручати повістки громадянам можуть в будь-яких місцях, а не лише вдома чи за місцем роботи. Якщо ви отримали повістку, це не означає автоматичне зарахування до лав Збройних сил України чи інших військових підрозділів.

Речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що у такий спосіб в центрах комплектування та соціальної підтримки перевіряють та оновлюють інформацію про військовозобов’язаних.

Сповіщення вручають посадові особи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У них можна просити на перевірку документи, зазначив Братчук.

– Чоловік, який отримав повістку, має з’явитися до військкомату та стати там на облік. Відповідальність за неявку до військкомату може бути як адміністративною, так і кримінальною, – наголосив він.

Братчук додав, що рішенням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, практика вручення повісток на блок-постах зараз поки що не буде продовжена до визначеного згодом періоду.