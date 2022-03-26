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Факти / Україна / Суспільство

За добу вдалося евакуювати понад 5 тис. людей – Верещук

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
За добу вдалося евакуювати понад 5 тис. людей – Верещук

В суботу, 26 березня, з 10 погоджених гуманітарних коридорів спрацювали всі. Загалом вдалося евакуювати 5 208 людей.

Донецька область:

  • з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті дісталися 331 людина.

Також нарешті вдалося довезти до Запоріжжя маріупольців, яких вчора евакуювали з Бердянська. Всі 4 000 людей зараз в безпеці.

– Всього в колоні з Бердянська було 48 автобусів, які надали міста Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький, до колони по маршруту доєдналися 5 автобусів з мешканцями населених пунктів Бердянського району Запорізької області, – повідомила Верещук.

Машинами швидкої допомоги доставили до лікарні у Запоріжжі дві тяжко поранені дитини і одного грудничка з пневмонією. Малечі з Маріуполя вже надається вся необхідна допомога.

– Через блокування автобусів на блокпості у Василівці, не могли проїхати маріупольці і на приватному транспорті. На завтра будемо домовлятися про роботу коридору лише для особистого транспорту, – додала міністерка.

Верещук нагадала, що безкоштовно дозаправити автівки маріупольці можуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87 Б. Для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ маріупольцям необхідно звератися до гуманітраних штабів.

Контакти гуманітарних штабів:

  •  3-62-76, 3-52-52
  • 097 551 59 17
  • 050 439 75 29.

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запорожжя:

  • (095)220-41-11
  • (067)220-41-12
  • 0800-503-508

Київська область:

  • з села Плесецьке до міста Фастів, а також сіл Севериновка, Червона Слобода, Рожев та Ситняки до міста Біла Церква було евакуйовано 289 людей
  • нарешті вдалося повторно дістатися до міста Бородянка, звідки сьогодні евакуювали до міста Біла Церква 62 людини.

Луганська область:

  • з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське та селища Нижнє сьогодні евакуювали 526 людей.

Під час евакуації в зазначені міста було передано 80 тон гуманітарної допомоги (консерви, крупи, мука, мясо).

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