Кабінет міністрів на період воєнного стану дозволив заміну водійського посвідчення без надання медичної довідки.
Постановою №360 від 25 березня 2022 року, уряд встановив, що на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях замінити водійське посвідчення, або отримати його його в разі заміни, втрати або викрадення можна без надання до територіальних органів з надання сервісних послуг МВС відповідної медичної довідки встановленого зразка.
Також у період воєнного стану складати практичні іспити з керування транспортними засобами категорій А1, А і В1 можна виключно на навчальних майданчиках, а категорій В, ВЕ, С, С1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E – виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним органом з надання сервісних послуг МВС.
Крім того, встановлено, що:
- керувати транспортними засобами категорій С, С1 можна особам, які мають водійські посвідчення категорії В і навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу, пройшли перепідготовку з практичного керування транспортними засобами за встановленими програмами і склали практичний іспит на право керування транспортними засобами категорій С, С1;
- навчання з практичного керування транспортними засобами категорій С, С1 потрібно проводити не більше п’яти годин на день;
- робочі програми та плани з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв (з урахуванням збільшення щоденної кількості годин навчання з практичного керування для категорій С, С1) акредитованими закладами та їхніми філіями (іншими відокремленими підрозділами) з відповідними територіальними органами з надання сервісних послуг МВС не потрібно погоджувати.