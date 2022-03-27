Кабінет міністрів на період воєнного стану дозволив заміну водійського посвідчення без надання медичної довідки.

Постановою №360 від 25 березня 2022 року, уряд встановив, що на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях замінити водійське посвідчення, або отримати його його в разі заміни, втрати або викрадення можна без надання до територіальних органів з надання сервісних послуг МВС відповідної медичної довідки встановленого зразка.

Також у період воєнного стану складати практичні іспити з керування транспортними засобами категорій А1, А і В1 можна виключно на навчальних майданчиках, а категорій В, ВЕ, С, С1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E – виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним органом з надання сервісних послуг МВС.

Крім того, встановлено, що: