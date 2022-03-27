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Факти / Україна / Суспільство

Без меддовідки: заміна водійського посвідчення під час воєнного стану

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
водій вантажівки

Кабінет міністрів  на період воєнного стану дозволив заміну водійського посвідчення без надання медичної довідки.

Постановою №360 від 25 березня 2022 року, уряд встановив, що на період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях замінити водійське посвідчення, або отримати його його в разі заміни, втрати або викрадення можна без надання  до територіальних органів з надання сервісних послуг МВС відповідної медичної довідки встановленого зразка.

Також у період воєнного стану складати практичні іспити з керування транспортними засобами категорій А1, А і В1 можна виключно на навчальних майданчиках, а категорій В, ВЕ, С, С1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E – виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним органом з надання сервісних послуг МВС.

Крім того, встановлено, що:

  • керувати транспортними засобами категорій С, С1 можна особам, які мають водійські посвідчення категорії В і навички керування транспортними засобами відповідної категорії більше трьох років протягом останнього часу, пройшли перепідготовку з практичного керування транспортними засобами за встановленими програмами і склали практичний іспит на право керування транспортними засобами категорій С, С1;
  • навчання з практичного керування транспортними засобами категорій С, С1 потрібно проводити не більше п’яти годин на день;
  • робочі програми та плани з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв (з урахуванням збільшення щоденної кількості годин навчання з практичного керування для категорій С, С1) акредитованими закладами та їхніми філіями (іншими відокремленими підрозділами) з відповідними територіальними органами з надання сервісних послуг МВС не потрібно погоджувати.
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Джерело: Интерфакс

Фото: Depositphotos

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