З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України люди масово почали тікати від війни. Європейські країни гостинно відкрили двері для українських біженців та спростили усі вимоги для перетину кордону та перебування в ЄС.

Про усе, що потрібно знати біженцям з України, які вирушили до Греції, дізнавалися Факти ICTV.

Як виїхати з України до Греції

Потрапити до Греції можливо через Польщу, Словаччину, Румунію та Угорщину. Це ті країни, які межують з Україною та допомагають українським біженцям.

Аби дістатися до кордону, ви можете скористатися власним авто, автобусами, які організовують волонтери, або ж потягом. Останній варіант є найбезпечнішим, особливо з гарячих точок.

Укрзалізниця організовує евакуаційні потяги, розклад яких можна переглянути на їх Telegram-каналі.

На кордоні пропуск громадян здійснюється винятково через контрольно-пропускні пункти Державної прикордонної служби України.

Аби перетнути кордон, дорослим необхідно мати із собою біометричний або небіометричний закордонний паспорт громадянина України або внутрішній паспорт громадянина України (старого або нового зразка).

Якщо ви перетинаєте кордон з дітьми, у вас мають бути їх свідоцтва про народження.

Неповнолітні діти до 16 років перетинають кордон в супроводі одного із батьків, водночас дозвіл іншого з батьків не потрібен. Якщо ви виїжджаєте з тваринами, окремий дозвіл чи документ не потрібен.

Після перетину кордону вам необхідно зайти до волонтерської точки, які є на усіх пунктах. Повідомте волонтерам, куди ви прямуєте, вони скоординують, куди рухатись далі.

Дістатися до Греції можна літаком або транспортним засобом.

Українці, які мають біометричний паспорт громадянина України (нового зразка), зможуть в’їхати до Греції через усі контрольно-пропускні пункти (наземні та повітряні) з максимальною тривалістю перебування 90 днів.

(наземні та повітряні) з максимальною тривалістю перебування 90 днів. Якщо ви маєте паспорт старого зразка, із собою повинна бути віза (для в’їзду до Греції або для транзиту з максимальною тривалістю перебування 90 днів), аби здійснити перетин через усі контрольно-пропускні пункти.

(для в’їзду до Греції або для транзиту з максимальною тривалістю перебування 90 днів), аби здійснити перетин через усі контрольно-пропускні пункти. Якщо ви не маєте проїзних документів, заїхати на територію Греції зможете лише через контрольно-пропускний пункт Промахонас (кордон з Болгарією).

На кордоні співробітники Посольства України у Греції оформлять вам спеціальний документ, який надає можливість перебувати в країни 90 днів.

Якщо у вашої дитини теж немає проїзних документів, у вашому паспорті зроблять відмітку з переліком дітей, яких ви супроводжуєте.

До кого звертатися після перетину кордону

Якщо ви перетнули кордон на пункті Промахонас, вам необхідно звернутися до офісу Міністерства міграції та притулку для тимчасового розміщення у Центрі прийому громадян України поблизу КПП Промахонас.

Там вам допоможуть та розмістять у місцях тимчасового притулку. Після розміщення варто подати заявку на e-mail: ukraine@migration.gr.ua, зазначивши склад та вік членів родини, а також індивідуальні медичні потреби.

На інших пунктах перетину кордону вас зустрінуть волонтери та проінформують про ваші подальші дії. Вам необхідно буде звернутися до Міністерства міграції Греції, де вам розкажуть, як діяти далі.

Як легалізуватися в Греції

Після прибуття до Греції впродовж 90 днів біженцю необхідно подати заявку на статус тимчасового захисту.

У Греції українцям краще оформлювати цей статус, ніж статус біженця. Адже біженець – особа, яка не є громадянином певної країни. А громадяни, які потребують тимчасового захисту – іноземці, які масово вимушені тікати та шукати притулку в іншій країні.

Країни-члени ЄС вирішили активувати Директиву про тимчасовий захист. Це означає, що кожен, хто приїжджає до Греції з України, може отримати захист та дозвіл на тимчасове проживання.

Тимчасовий захист у Греції діятиме впродовж року. Аби його отримати, необхідно звернутися до Міграційної служби Греції. Із собою необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Аби дізнатися детальніше про процедуру надання захисту, звертайтеся за телефоном (0030)2131629600 або на електронну пошту: ukraine@migration.gov.gr.

Після отримання тимчасового захисту ви матимете право на легальне проживання, працевлаштування та медичне обслуговування.

Де шукати житло у Греції

Українці, які перетнули кордон Греції на автомобільному пункті пропуску Промахонас, можуть звернутися до розташованого в цьому ж пункті офісу Міністерства міграції та притулку для тимчасового розміщення у Центрі прийому громадян України поблизу КПП Промахонас. Там вам нададуть тимчасове житло.

Після розміщення варто подати заявку на e-mail: ukraine@migration.gr.ua, зазначивши склад та вік членів родини, а також індивідуальні медичні потреби.

У відповідь вам запропонують проживання у Центрі розміщення громадян України в населеному пункті Серес (Північна Греція).

У разі прибуття в Грецію через інші пункти пропуску проживання за рахунок Грецької Республіки не передбачено. Проте ви все одно можете подати заявку на отримання помешкання на сайті Міграційного агентства.

Знайти житло самостійно ви можете на сайтах з пошуку житла:

Вартість оренди однокімнатної квартири у Греції стартує від 7 тис. грн на місяць. Ціна залежить від міста, типу будинку, площі квартири та її розташування.

Як та де шукати роботу в Греції

Після отримання статусу тимчасового захисту у Греції ви маєте право офіційно влаштуватися на роботу. Для цього вам знадобиться дійсний паспорт та офіційна довідка про тимчасовий захист.

Знайти роботу у Греції можна:

на офіційних та неофіційних грецьких сайтах з пошуку роботи;

у соцмережах, зокрема у Facebook;

через перевірені Telegram-канали.

через пошуковик Google, ввівши запит Εργασία στην Ελλάδα (робота у Греції).

Корисні посилання та телефони

Сайти з пошуку роботи у Греції:

https://24ru.com/rabota-greece

https://gr.jooble.org/

https://www.poudouleveis.gr/

https://www.uatalents.com/

https://www.xe.gr/jobs/

Сайти з пошуку житла у Греції:

https://www.skalosies.net/

https://remax-domino.gr/results.php

https://www.booking.com/

https://www.grekodom.ua/

https://www.airbnb.com.ua/greece/stays

https://est.ua/greece/nedvizhimost/snjat-kvartiru/

Інформація щодо оформлення посвідки на проживання – https://www.grekodom.ua/article/oformlenie-vnj

Посольство України в Грецькій Республіці – https://greece.mfa.gov.ua/

Міграційне агентство Греції – https://migration.gov.gr/ukraina_ukr/

Інформація про центри надання допомоги біженцям з України – https://migration.gov.gr/

Міністерство міграції та притулку Греції: тел.:+30 2131629600; електронна пошта: ukraine@migration.gov.gr.

Швидка допомога в екстрених випадках за телефоном 166.