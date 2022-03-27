Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив удар російських військ по меморіалу жертв Голокосту під Харковом.

Він зазначив, що очікує такої ж реакції від влади Ізраїлю.

– Ця Менора в Дробицькому Яру під Харковом ніколи нікому не загрожувала. Вона на вшанування пам’яті понад 15 000 євреїв, убитих нацистами. Сьогодні постраждала внаслідок обстрілів Росії. Чому Росія продовжує атакувати меморіали Голокосту в Україні? Я очікую, що Ізраїль рішуче засудить це варварство, – написав міністр.

This Menora in Drobytskyi Yar near Kharkiv never threatened anyone. It commemorates the memory of over 15.000 Jews murdered by Nazis. Damaged by Russian shelling today. Why Russia keeps attacking Holocaust Memorials in Ukraine? I expect Israel to strongly condemn this barbarism. pic.twitter.com/m7AiT4zlBg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022

Нагадаємо, що меморіальний комплекс Дробицький Яр зазнав серйозних пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу у суботу, 26 березня. Війська РФ, застосовуючи артилерію, пошкодили монумент у вигляді Менори (семиріжковий підсвічник, один із найдавніших символів іудаїзму).

Варто зазначити, що територія увійшла в історію як місце розстрілів у 1941-1942 роках нацистськими військами мирних жителів Харкова та Харківської області, більшість з яких – євреї. У Яру було вбито близько 20 тис. осіб.

Раніше цього місяця російські авіаудари завдали меморіального центру Голокосту Бабиного Яру в Києві, де нацисти розстріляли від 70 тис. до 100 тис. людей.