Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив удар російських військ по меморіалу жертв Голокосту під Харковом.

Він зазначив, що очікує такої ж реакції від влади Ізраїлю.

This Menora in Drobytskyi Yar near Kharkiv never threatened anyone. It commemorates the memory of over 15.000 Jews murdered by Nazis. Damaged by Russian shelling today. Why Russia keeps attacking Holocaust Memorials in Ukraine? I expect Israel to strongly condemn this barbarism. pic.twitter.com/m7AiT4zlBg

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022