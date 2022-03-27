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Факти / Україна / Суспільство

Це варварство: Кулеба засудив удар військ РФ по меморіалу жертв Голокосту під Харковом

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Кулеба в ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив удар російських військ по меморіалу жертв Голокосту під Харковом.

Він зазначив, що очікує такої ж реакції від влади Ізраїлю.

– Ця Менора в Дробицькому Яру під Харковом ніколи нікому не загрожувала. Вона на вшанування пам’яті понад 15 000 євреїв, убитих нацистами. Сьогодні постраждала внаслідок обстрілів Росії. Чому Росія продовжує атакувати меморіали Голокосту в Україні? Я очікую, що Ізраїль рішуче засудить це варварство, – написав міністр.

Нагадаємо, що меморіальний комплекс Дробицький Яр зазнав серйозних пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу у суботу, 26 березня. Війська РФ, застосовуючи артилерію, пошкодили монумент у вигляді Менори (семиріжковий підсвічник, один із найдавніших символів іудаїзму).

Варто зазначити, що територія увійшла в історію як місце розстрілів у 1941-1942 роках нацистськими військами мирних жителів Харкова та Харківської області, більшість з яких – євреї. У Яру було вбито близько 20 тис. осіб.

Раніше цього місяця російські авіаудари завдали меморіального центру Голокосту Бабиного Яру в Києві, де нацисти розстріляли від 70 тис. до 100 тис. людей.

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Фото: МЗС

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