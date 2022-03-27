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Факти / Україна / Суспільство

Ціни на бензин знизились на 5-10 грн, до України привезли тисячі тонн пального – Шмигаль

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ціни на бензин знизились на 5-10 грн, до України привезли тисячі тонн пального – Шмигаль

Ціни на бензин за декілька тижнів знизилися на 5-10 грн, а пальне знову з’явилося на багатьох автозаправних станціях. До України з Європи доставили тисячі тонн пального.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що декілька тижнів тому уряд зробив низку кроків для стабілізації цін на бензин та забезпечення ринку достатньою кількістю пального.

– Вже зараз можемо з впевненістю сказати, що ті рішення дали свій результат. Ціни знизились на 5-10 гривень, а пальне знову з’явилося на багатьох АЗС. З Європи до України поїхали тисячі тонн пального, – наголосив він.

Денис Шмигаль розповів, що уряд зробив ще один крок для стабілізації ринку палива. Ухвалено постанову, яка регламентує, що ціна на так зване “преміальне пальне” не може перевищувати вартість звичайного на понад 5%.

За словами прем‘єр-міністра України, у такий спосіб влада нівелює можливість для деяких автозаправних станцій встановлювати необґрунтовано високу вартість.

Сьогоднішня ціна дозволяє паливним компаніям отримувати справедливу маржу, а значить продовжувати працювати, переконаний Шмигаль.

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Фото: Офіс президента

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