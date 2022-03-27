Всю ніч тривали обстріли у Харкові, російсько-окупаційні війська завдавали удари по місту зі зброї дальньої дії близько 15 разів. Збройні сили України утримують позиції біля Харкова, по деяких напрямках перейшли у контрнаступ.

Очільник Харківської ОДА (ОВА) Олег Синєгубов зазначив, що українські захисники вигнали російських найманців ще з одного населеного пункту – із Гусарівки.

– Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти завдавали удари зі зброї дальньої дії близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами, у Московський та Слобідський район, – зазначив він.

Олег Синєгубов додав, що досі тривають активні бої в Ізюмському напрямку.

Вранці 27 березня мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ у небі Харківщини знищили російський винищувач Су-34 – один із найновіших літаків ворожої армії.

Він закликав громадян України тримати оборону від ворожої навали та висловив впевненість у тому, що Україна переможе російську агресію.