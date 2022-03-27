У Чернігівській області українські воїни розбили колону російських загарбників та взяли трофеї. Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє оперативне командування Північ.

— Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими Уралами моделі Торнадо-У. Ці дві вантажівки влетіли в копієчку МО РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021 році та мають незначний пробіг.

Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України, – йдеться у повідомленні.