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Факти / Україна / Суспільство

Розбили колону і взяли трофеї: ЗСУ захопили два нові броньовані Урали на Чернігівщині

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
трофеї у війні

У Чернігівській області українські воїни розбили колону російських загарбників та взяли трофеї. Про це у соціальній мережі Facebook повідомляє оперативне командування Північ.

— Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими Уралами моделі Торнадо-У. Ці дві вантажівки влетіли в копієчку МО РФ, бо зійшли з конвеєру в 2021 році та мають незначний пробіг.

Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України, – йдеться у повідомленні.

Окрім трофейних Торнадо повідомляється про знищення ”ще однієї колони орків”.

— Два Тигри, танк та дві вантажівки з боєкомплектами відправилися за відомим вже маршрутом, відкритим українцями для ворогів, – зазначає командування Північ.

У командуванні додають, що й надалі продовжують працювати над швидшою перемогою України у війні з рашистами.

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Джерело: : Operational Command North

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