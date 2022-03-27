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Факти / Україна / Суспільство

У Сумській області змінили тривалість комендатської години

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
військовий на блокпосту

У Сумській області змінили комендантську годину. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

— Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації відтепер перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів заборонено з 20:00 до 5:00, – йдеться у повідомленні.

Раніше на Сумщині комендантська година була з 18.00 до 6.00.

Зазначимо, що під час комендантської години у містах та населених пунктах громадський транспорт не працює.

Громадян закликають залишатися вдома і виходити на вулицю лише під час повітряної тривоги, щоб попрямувати в найближче укриття.

Щоб пересуватися у регіонах за крайньої потреби під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.

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Джерело: Дмитро Живицький

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Фото: УНІАН

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