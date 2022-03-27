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Факти / Україна / Суспільство

У житлових будинках та закладах Києва почнуть вимикати опалення: названо дату

Юлія Соколова редакторка стрічки
Опалення

У понеділок, 28 березня, в Києві завершиться опалювальний сезон як для житлових будинків, так і для обʼєктів соціальної інфраструктури столиці України.

Відповідне розпорядження щодо завершення опалювального сезону 2022 ухвалила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

– Закінчити опалювальний період житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури міста Києва з 28 березня 2022 року, – йдеться в розпорядженні.

Так, із завтрашнього дня в місті розпочнуть відключення опалення в житлових будинках, школах, лікарнях, закладах культури та спорту.

Відключення систем опалення в лікарнях, закладах культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, в соціально-медичних установах будуть проводити згідно з письмовими заявками від їх керівників.

У КМВА зазначили, що хоч Київ зараз живе в умовах воєнного стану, однак у місті працює вся інфраструктура, а мешканці столиці отримують усі комунальні послуги.

Наразі працюють цілодобово аварійні бригади для усунення пошкоджень мереж (Київтеплоенерго та Київводоканалу). В місті курсують 90 сміттєвозів, які, серед іншого, забирають сміття, яке утворюється внаслідок обстрілів РФ. Водночас понад 2,3 тис. двірників продовжують прибирати вулиці міста.

Варто зазначити, що з 28 березня відновлюється дистанційне навчання в школах та вищих навчальних закладах Києва. Воно проходитиме в онлайн форматі, без об’ємних домашніх завдань та негативних оцінок.

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Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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