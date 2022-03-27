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Факти / Україна / Суспільство

Українські військові зупинили ворогів у напрямку Броварів – Генштаб

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
ЗСУ

У напрямку на місто Бровари, що у Київській області, українські військові зупинили російських загарбників.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 24.00 26 березня. За їхніми даними, ворог вимушено перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій.

За результатами бойових дій в районах Лук’янівка та Рудницьке, підрозділи зі складу БТГр 30-ї окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань.

Крім того, ворог вів обстріли житлових масивів у передмістях та безпосередньо у місті Києві. Також окупант намагається утримати місто Славутич. На в’їздах у місто вони встановили блокпости.

– Ворог не полишав спроб блокування міста Чернігова. Продовжував обстріли житлових кварталів в районах населених пунктів Чернігів, Іванівка та Ніжин, – зазначили у Генштабі.

Російські загарбники зосереджують свої зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виході до районів населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а також захопленні міста-героя Маріуполя.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: УНІАН

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