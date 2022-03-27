Уряд додав 10 санітарно-гігієнічних товарів першої необхідності до продуктів, які держава безкоштовно доставляє українцям, які живуть у прифронтових містах.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів. За його словами, уряд затвердив перелік товарів першої необхідності, які має отримувати населення.

– Держава підтримує людей, які опинилися на лінії бойових дій. Уряд уже затвердив порядок видачі та перелік продовольчих товарів першої необхідності, які доставляють людям. Він включає ключові соціальні продукти – крупи, консерви та інші, – зазначив він.

Денис Шмигаль додав, що Укрзалізниця здійснює закупівлю їжі та разом з гуманітарним штабом доставляє у регіони України.

За словами прем‘єр-міністра України, вже працює програма безкоштовного забезпечення їжею для місцевих жителів міст і селищ, розташованих у зоні активних бойових дій.

За декілька тижнів ціни на бензин знизилися на 5-10 грн, а пальне знову з’явилося на багатьох автозаправних станціях. До України з Європи доставили тисячі тонн пального.