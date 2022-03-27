Документи під час війни можна загубити, їх можуть вкрасти, вони можуть згоріти з майном. Чи можливо швидко відновити документи, і яким чином це можна зробити?
Користуйтесь паспортами у Дії — ID-карткою або закордонним. Вони мають таку ж юридичну силу, що й звичайні.
Де приймають:
- на блокпостах
- при перевірці поліцією
- для перетину кордону Польщі та Молдови
Відновіть та отримайте втрачені документи у ЦНАПах, які працюють.
ЦНАПи функціонують у таких областях:
- Вінницька
- Волинська
- Закарпатська
- Івано-Франківська
- Кіровоградська
- Львівська
- Рівненська
- Тернопільська
- Хмельницька
- Чернівецька
Скористайтесь паспортними послугами в підрозділах державної міграційної служби.
Перелік активних за посиланням: https://cutt.ly/9STmI7r
З власного досвіду. Я загубила ID-картку ще до початку воєнних дій. Звернулася до поліції із заявою і отримала відповідь, що можу відновлювати документ.
А після 24 лютого на території Київщини паспорти вже не видавали. Отже перетнула кордон з Польщею з телефоном, де в Дії є ID-картка. Наші прикордонники випустили з нею, а польські впустили. Потім проїхала територією Чехії з Дією, в’їхала до Австрії: за документом у Дії видали три квитки на поїзд без проблем.
В українському посольстві в Австрії видали свідоцтво про те, що я громадянка України, яке прирівнюється до закордонного паспорта і дійсне на всій території Євросоюзу.
Були люди, яким українські консули продовжили дію прострочених закордонних паспортів. Отже, за будь-яких обставин звертайтесь до посольств і консульств України, там вам теж допоможуть відновити документи.
Джерело: Олексій Білошицький