Документи під час війни можна загубити, їх можуть вкрасти, вони можуть згоріти з майном. Чи можливо швидко відновити документи, і яким чином це можна зробити?

Користуйтесь паспортами у Дії — ID-карткою або закордонним. Вони мають таку ж юридичну силу, що й звичайні.

Де приймають:

на блокпостах

при перевірці поліцією

для перетину кордону Польщі та Молдови

Відновіть та отримайте втрачені документи у ЦНАПах, які працюють.

ЦНАПи функціонують у таких областях:

Вінницька

Волинська

Закарпатська

Івано-Франківська

Кіровоградська

Львівська

Рівненська

Тернопільська

Хмельницька

Чернівецька

Скористайтесь паспортними послугами в підрозділах державної міграційної служби.

Перелік активних за посиланням: https://cutt.ly/9STmI7r

З власного досвіду. Я загубила ID-картку ще до початку воєнних дій. Звернулася до поліції із заявою і отримала відповідь, що можу відновлювати документ.

А після 24 лютого на території Київщини паспорти вже не видавали. Отже перетнула кордон з Польщею з телефоном, де в Дії є ID-картка. Наші прикордонники випустили з нею, а польські впустили. Потім проїхала територією Чехії з Дією, в’їхала до Австрії: за документом у Дії видали три квитки на поїзд без проблем.

В українському посольстві в Австрії видали свідоцтво про те, що я громадянка України, яке прирівнюється до закордонного паспорта і дійсне на всій території Євросоюзу.

Були люди, яким українські консули продовжили дію прострочених закордонних паспортів. Отже, за будь-яких обставин звертайтесь до посольств і консульств України, там вам теж допоможуть відновити документи.

Джерело: Олексій Білошицький