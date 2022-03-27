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Факти / Україна / Суспільство

Які установи в Україні і за кордоном можуть відновити втрачені документи

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Документи під час війни можна загубити, їх можуть вкрасти, вони можуть згоріти з майном.  Чи можливо швидко відновити документи, і яким чином це можна зробити?

Користуйтесь паспортами у Дії — ID-карткою або закордонним. Вони мають таку ж юридичну силу, що й звичайні.

Де приймають:

  •  на блокпостах
  •  при перевірці поліцією
  •  для перетину кордону Польщі та Молдови

Відновіть та отримайте втрачені документи у ЦНАПах, які працюють.

ЦНАПи функціонують у таких областях:

  • Вінницька
  • Волинська
  •  Закарпатська
  •  Івано-Франківська
  •  Кіровоградська
  •  Львівська
  •  Рівненська
  •  Тернопільська
  •  Хмельницька
  •  Чернівецька

Скористайтесь паспортними послугами в підрозділах державної міграційної служби.

Перелік активних за посиланням: https://cutt.ly/9STmI7r

З власного досвіду. Я загубила ID-картку ще до початку воєнних дій. Звернулася до поліції із заявою і отримала відповідь, що можу відновлювати документ.

А після 24 лютого на території  Київщини паспорти вже не видавали. Отже перетнула кордон з Польщею з телефоном, де в Дії є ID-картка. Наші прикордонники випустили з нею, а польські впустили. Потім проїхала територією Чехії з Дією, в’їхала до Австрії: за документом у Дії видали три квитки на поїзд без проблем.

В українському посольстві в Австрії видали свідоцтво про те, що я громадянка України, яке прирівнюється до закордонного паспорта і дійсне на всій території Євросоюзу.

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Були люди, яким українські консули продовжили дію прострочених закордонних паспортів. Отже, за будь-яких обставин звертайтесь до посольств і консульств України, там вам теж допоможуть відновити документи.

Джерело: Олексій Білошицький

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Фото: Мінцифри

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