Російські загарбники 26 березня затримали заступника мера Балаклії Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
– Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Стовбовий, із ним та його сім’єю вже другу добу немає зв’язку, — заявив він.
Також голова ОДА додав, що досі перебуває у полоні окупантів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.
Він стверджує, що нині ведеться співпраця з Офісом президента та Віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук, зі звільнення полонених.
– Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але жителі громад давно показали, що Харківщина – це Україна! – наголосив Синегубов.
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Джерело: Олег Синєгубов