Російські загарбники 26 березня затримали заступника мера Балаклії Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

– Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Стовбовий, із ним та його сім’єю вже другу добу немає зв’язку, — заявив він.

Також голова ОДА додав, що досі перебуває у полоні окупантів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.

Він стверджує, що нині ведеться співпраця з Офісом президента та Віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук, зі звільнення полонених.