В Україні уже понад місяць триває війна, і різноманітні міжнародні організації стежать за перебігом подій, зокрема і ООН. Через військові дії потерпають не лише військові, але й мирні громадяни – жінки, діти. На тлі цього у деяких виникає питання щодо ефективності роботи різних структур ООН, зокрема Управління Верховного комісара з прав людини.

Про роботу ВКПЛ під час конфлікту в країні розповіла очільниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер під час пресбрифінгу в Ужгороді 28 березня 2022 року.

– В Україні ми працюємо з 2014 року. Ми документуємо та відстежуємо порушення прав людини саме з цього часу. Ми підготували майже 40 різних доповідей. З 24 лютого ми відстежуємо та документуємо події, які відбуваються. Ми щоденно публікуємо інформацію про випадки жертв серед цивільного населення. Ми готували різноманітні заяви з цього приводу, – розповіла Матильда Богнер.

За її словами, ця робота є дуже важливою, попри те, що вона не допомагає зупинити прямі бойові дії.

– Питання документування, фіксації жертв, особливо якщо це здійснюється організацією, яка є безсторонньою, важливе. Це дасть змогу в майбутньому встановити правду, а також притягнути винуватих людей до відповідальності. Навіть якщо це не зупинить бойові дії, – додала вона.

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Війна в Україні почалася 24 лютого 2022 року. За понад місяць протистояння у країні зруйновано мирні міста. Бойові дії призвели до загибелі громадян та масової евакуації.