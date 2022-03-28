Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

Укрзалізниця вводить залізно стабільний графік курсування поїздів до переходу на літній час 27 березня. Додаткові евакуаційні рейси за потреби призначатимуться щоденно, про них ми повідомлятимемо додатково.

28 березня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом (він буде чинний до 29 березня 2022):

00:40 – №130/129 Івано-Франківськ – Кременчук

01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.

01:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

02:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.

03:42 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

04:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд.

05:05 – №138/138 Лозова – Хмельницький

05:40 – №142/141 Львів – Лозова

07:05 – №722 Дарниця – Харків-Пас.

08:30 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль

09:00 – №717 Дарниця – Львів

11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова

13:09 – №142/141 Лозова – Львів

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень

14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів

17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава

19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм

19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів

20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель

21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний

21:33 – №149/150 Полтава Півд. – Чернівці

21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород

22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів

22:40 – №130/129 Кременчук – Івано-Франківськ

22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова

23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси по станції Одеса 28 березня 2022 (цей розклад чинний до 29 березня 2022)

14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів

18:22 – №35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

18:22 – №38/37 Одеса-Головна – Ужгород

20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів

21:56 – №53/54 Одеса-Головна – Дніпро

21:56 – №563/564 Одеса-Головна – Кривий Ріг

22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Рейси по станції Полтава 28 березня 2022 (цей розклад чинний до 29 березня 2022)

07:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

15:21 – №149/150 Полтава Півд. – Чернівці

17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

Рейси по станції Харків 28 березня 2022 (цей розклад чинний до 29 березня 2022)

03:46 – №142/141 Лозова – Львів

07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова

09:00 – №753 Харків-Пас. – Львів

11:30 – №229/230 Харків-Пас. – Ужгород

12:06 – №45/46 Лозова – Ужгород

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

17:00 – №755 Харків-Пас. – Львів

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

20:35 – №138/138 Лозова – Хмельницький

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

22:10 – №45/46 Ужгород – Лозова

Рейси по станції Вінниця 28 березня 2022 (цей розклад чинний до 29 березня 2022)

00:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

02:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

03:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

04:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас

07:53 – №716/715 Пшемисль – Київ-Пас

11:25 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль

17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

Рейси по станції Запоріжжя 28 березня 2022 (регулярні до 29.03)

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Дніпро на 28 березня (регулярні до 29.03)

03:52 – №91/92 Одеса-Головна – Лозова

04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.

09:27 – №3/4 Львів – Запоріжжя-1

10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець

16:34 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів

17:39 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

17:39 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21:37 – №91/92 Краматорськ – Одеса-Головна

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Читайте Кордон Молдови та Польщі можна перетинати за документами у Дії

Фото: Укрзалізниця