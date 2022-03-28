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Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні поїзди з Харкова – розклад та рейси на 28 березня 2022

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
поїзд

Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 28 березня 2022 року. Графік буде чинний до 29 березня 2022 року, коли Україна має перейти на літній час.

За всіма змінами в розкладі слідкуйте на сайті https://uz-vezemo.com/.

  • 03:46 – №142/141 Лозова – Львів
  • 07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова
  • 09:00 – №753 Харків-Пас. – Львів
  • 11:30 – №229/230 Харків-Пас. – Ужгород
  • 12:06 – №45/46 Лозова – Ужгород
  • 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 17:00 – №755 Харків-Пас. – Львів
  • 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро
  • 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
  • 20:35 – №138/138 Лозова – Хмельницький
  • 21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
  • 22:10 – №45/46 Ужгород – Лозова

Дані про графік додаткових евакуаційних рейсів на 28 березня 2022 поки не оприлюднено. 

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Читайте
Евакуаційні потяги на 28 березня 2022: напрямки та розклад рейсів

Фото: Укрзалізниця

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