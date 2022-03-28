Укрзалізниця опублікувала список евакуаційних поїздів з Харкова на 28 березня 2022 року. Графік буде чинний до 29 березня 2022 року, коли Україна має перейти на літній час.

За всіма змінами в розкладі слідкуйте на сайті https://uz-vezemo.com/.

03:46 – №142/141 Лозова – Львів

07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова

09:00 – №753 Харків-Пас. – Львів

11:30 – №229/230 Харків-Пас. – Ужгород

12:06 – №45/46 Лозова – Ужгород

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

17:00 – №755 Харків-Пас. – Львів

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

20:35 – №138/138 Лозова – Хмельницький

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

22:10 – №45/46 Ужгород – Лозова

Дані про графік додаткових евакуаційних рейсів на 28 березня 2022 поки не оприлюднено.

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця