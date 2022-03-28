В Україні скасували проведення у 2022 році єдиного державного кваліфікаційного іспиту для низки спеціальностей. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 27 березня 2022 року № 376.
Атестація без іспиту буде проводитися на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.
Згідно з постановою, атестація здійснюється у формі, визначеній закладом освіти, за такими спеціальностями:
- 08 Право,
- 12 Інформаційні технології,
- 14 Електрична інженерія,
- 21 Ветеринарна медицина,
- 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону,
- 26 Цивільна безпека,
- 27 Транспорт,
- 28 Публічне управління та адміністрування,
- 29 Міжнародні відносини.
Крім того, атестація здобувачів ступеня вищої освіти на магістерському рівні за спеціальностями 22 Охорона здоров’я у 2021/22 навчальному році здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 316.
24 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7132, яким у 2022 році скасовується державна підсумкова атестація (ДПА), складання ЗНО, єдиного вступного іспиту та іспиту для вступу до магістратури.