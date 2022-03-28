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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін скасував державні іспити за деякими спеціальностями для бакалаврів та магістрів

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
студентка готується до іспитів

В Україні скасували проведення у 2022 році єдиного державного кваліфікаційного іспиту для низки спеціальностей. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 27 березня 2022 року № 376.

Атестація без іспиту буде проводитися на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.

Згідно з постановою, атестація здійснюється у формі, визначеній закладом освіти, за такими спеціальностями:

  • 08 Право,
  • 12 Інформаційні технології,
  • 14 Електрична інженерія,
  • 21 Ветеринарна медицина,
  • 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону,
  • 26 Цивільна безпека,
  • 27 Транспорт,
  • 28 Публічне управління та адміністрування,
  • 29 Міжнародні відносини.

Крім того, атестація здобувачів ступеня вищої освіти на магістерському рівні за спеціальностями 22 Охорона здоров’я у 2021/22 навчальному році здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 316.

24 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7132, яким у 2022 році скасовується державна підсумкова атестація (ДПА), складання ЗНО, єдиного вступного іспиту та іспиту для вступу до магістратури.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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