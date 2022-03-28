В Україні скасували проведення у 2022 році єдиного державного кваліфікаційного іспиту для низки спеціальностей. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України від 27 березня 2022 року № 376.

Атестація без іспиту буде проводитися на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.

Згідно з постановою, атестація здійснюється у формі, визначеній закладом освіти, за такими спеціальностями:

08 Право,

12 Інформаційні технології,

14 Електрична інженерія,

21 Ветеринарна медицина,

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону,

26 Цивільна безпека,

27 Транспорт,

28 Публічне управління та адміністрування,

29 Міжнародні відносини.

Крім того, атестація здобувачів ступеня вищої освіти на магістерському рівні за спеціальностями 22 Охорона здоров’я у 2021/22 навчальному році здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року № 316.

24 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7132, яким у 2022 році скасовується державна підсумкова атестація (ДПА), складання ЗНО, єдиного вступного іспиту та іспиту для вступу до магістратури.