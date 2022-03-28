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Факти / Україна / Суспільство

Мертві досі лежать у будинках: мешканці Тростянця про звірства росіян

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
ЗСУ війна в Україні

Зі звільненого міста Тростянець на Сумщині вдалося вивести частину поранених. Місцева лікарня замінована російськими загарбниками і не може їх прийняти. Таких замінованих ділянок у Тросцянці чимало.

Наразі українські військові продовжують зачищати вулиці міста від диверсантів. Люди, хоч досі налякані, але поступово починають виходити із укриттів.

— Грабували Тросцянець. Це ж банда, це не війська. У дітей телефони забирали – це беззаконня, – каже місцевий мешканець.

Інший чоловік розповідає, що мертві люди й досі лежать у будинках, адже можливості раніше їх поховати не було. Він розповідає, що загарбники також позаміновували цвинтарі.

Ще одна місцева мешканка наголошує, що росіяни зомбовані міфами про НАТО та бендерівців, у що щиро вірять.

— П’ють як свині справжнісінькі. Так може сказати лише ди**л: Це не ми бомбимо, це НАТО. Росіяни одні сказали, що НАТО, інші, що у нас бендери, – нарікає жінка.

26 березня Тростянець звільнили від російських окупаційних військ. Це вдалося зробити 93 бригаді Холодний Яр за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів.

Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси. Їх наші військові використають для звільнення інших українських міст від окупації.

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