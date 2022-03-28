Про цензуру в РФ, підтримку України та майбутні переговори – звернення Зеленського

Цезурне відомство РФ заборонило публікувати інтерв’ю Володимира Зеленського з російськими журналістами.

Про це президент України розповів у своєму зверненні.

– Коли журналісти вже готувались до публікації нашого інтерв’ю, а ми говорили з ними сьогодні вдень, російське цензурне відомство вийшло з погрозою. Так і написали – вимагають відмовитись від публікації розмови. Це було би смішно, якби не було так трагічно, – розповів Зеленський.

Росія знищила свободу слова у себе та намагається зруйнувати нашу державу. У РФ бояться публікувати навіть коротку розмову з президентом України.

Також Зеленський розповів про свою розмову з українськими телевізійниками. Він провів Zoom-конференцію з українськими медійниками, які створюють телемарафон Єдині новини.

У своєму зверненні Зеленський згадав про міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України Save Ukraine — #StopWar, який відбувся сьогодні у Польщі.

– Сьогодні ж підтримав глобальний марафон заради миру в Україні. Не тільки телевізійний. Ще у десятках міст по всьому світу люди зібралися на підтримку нашої держави, на підтримку свободи. Приємно! Вражаюча кількість людей на площах Європи, на інших континентах. І це надзвичайно важливо. Бо коли люди на площі, політики вже не зроблять вигляд, що нібито не чують. Не чують нас з вами. Не чують Україну, – розповів президент.

Зеленський також розповів про майбутні дипломатичні розмови.

– Продовжу звертатися й до парламентів інших країн. Тиждень планується дуже насиченим, з дипломатичної точки зору. Тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках, – заявив Зеленський.

За словами президента, на тижні планується робота заради нових санкцій проти РФ та новий раунд переговорів.

– Наші пріоритети у переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обов’язкові. Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі, – наполіг президент.

Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України 15 військовослужбовцям Збройних Сил України, трьом з них – посмертно.

А також указ про відзначення державними нагородами 142 військовослужбовців ЗСУ та п’ятьох військовослужбовців Управління державної охорони України.