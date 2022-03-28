Російські загарбники на півдні України збирають паспортні дані українців, щоб спробувати провести фейкові референдуми. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у соціальній мережі Twitter.

— У південних регіонах України російські окупанти збирають паспортні дані українських громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних “референдумів”, – заявив він.

У південних регіонах російські окупанти збирають паспортні дані громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних «референдумів». Технологія безглузда. виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2022

Подоляк зазначив, що обрана росіянами технологія безглузда, адже Україна виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь.

На тимчасово захоплених рашистами територіях Херсонської області місцеві жителі регулярно виходять на мирні проукраїнські акції протесту проти російських загарбників.

Проти людей російські військові застосовують зброю та силу, внаслідок чого є поранені та затримані. Також російські загарбники викрадають мешканців області.