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Тепло до +20°C та незначні дощі: якою буде погода в Україні 29-30 березня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Тепло до +20°C та незначні дощі: якою буде погода в Україні 29-30 березня

У вівторок та середу, 29 та 30 березня, погоду України визначатиме тепле повітря, яке прийде з південного заходу Європи. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Завтра вдень у північній частині країни переважатиме атмосферний фронт.

Вночі, 29 березня, в Україні без опадів. Вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях місцями очікується невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. На Лівобережжі та у високогір’ї Карпат пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +2-7°C, у південних, східних областях та в Карпатах від +4°C до -1°C. Вдень +11-16°C, у південно-західній частині +15-20°C.

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У Києві у ніч на вівторок, 29 березня, без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі +2-7°C, вдень +11-16°C.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 29 березня в Києві була зафіксована у 1888 році та становила +21,5°C, найнижча вночі у 2013 році, а саме -10,8°C.

У середу, 30 березня, у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях незначний, подекуди помірний дощ. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У південних, східних, Дніпропетровських областях пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі +2-7°C, вдень +13-18°C. На півдні країни +16-21°C, у північній частині – +9-14°C.

У Києві у середу, 30 березня, очікується невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +5-7°C, вдень +11-13°C.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Pixabay

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