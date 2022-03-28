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Факти / Україна / Суспільство

У Генічеську російські загарбники затримали депутата міськради Олексія Коновалова

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
У Генічеську російські загарбники затримали депутата міськради Олексія Коновалова

У Генічеську Херсонської області російські загарбники затримали депутата Генічеської ради від партії Слуга народу Олексія Коновалова.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у соціальних мережах.

– Окупанти затримали депутата Генічеської ради від партії Слуга народу Олексія Коновалова, – зазначив Соболевський.

За його словами, 28 березня, близько 10.00 Олексій Коновалов разом із дружиною рухалися на авто у напрямку с. Генічеська Гірка – Генічеськ. На блокпосту загарбників біля зруйнованого мосту відбулася перевірка документів.

– Військові Росії мають з собою списки цікавих їм осіб. Олексій Коновалов був у списках, тож його було затримано та перевезено до Вищого професійного училища 17, м. Генічеськ, – розповів перший заступник голови облради.

Він уточнив, що зв’язку з депутатом немає. Його дружина лишилася на місці, загарбники її не чіпали.

Олексій Коновалов є директором КП Комунсервіс у с. Щасливцеве. На ньому є відповідальність за функціонування нормальної життєдіяльності громади та розв’язання багатьох гуманітарних питань.

Також наразі є інформація щодо можливого викрадення голови Голої Пристані Олександра Бабича та голови Каланчака Світлани Фоміної. Зараз інформація уточнюється.

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Джерело: Юрій Соболевський

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