Укргазбанк з метою допомогти країні у боротьбі з загарбниками та водночас позбутися російських рублів, що є у нього в наявності, пропонує військовим РФ здаватися у полон з технікою і отримувати за це по 100 тис. рублів готівкою.

– Ми готові віддати всю готівку в рублях тим військовим, які здаватимуться в полон ЗСУ разом з технікою та зброєю, – написали банкіри з Укргазбанку на своїй сторінці Facebook. – Всі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути їх до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Навіть більше тієї посмертної виплати, на яку спромоглася їхня держава.

До того ж, разом з грошима російські солдати отримають шанс врятувати своє життя. Бо вони його точно втратять, якщо будуть продовжувати воювати проти України.

Для цього потрібно здатися в полон нашим героїчним Збройним силам та віддати всю техніку та зброю.

Оскільки у Росії вже не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому Укргазбанк гарантує виплати лише готівкою.

– Ці гроші для нас не мають жодної цінності, – вважають працівники банку. – Та не спалювати ж їх, до того ж це не екологічно!

Отже, банк звертається до російських військових: здавайтесь і здавайте зброю, бо це ваш шанс зробити бодай єдиний гідний вчинок у своєму нікчемному житті та заробити гроші для родини “на цукор”!

Співробітники Укргазбанку звертаються до колег з інших банківських установ підтримати їхню ініціативу, що буде внеском в скарбничку спільної перемоги над ворогом.

Російські загарбники, детальніше про те, як вам правильно здатися у полон – покрокова інструкція – читайте тут.

Джерело: Укргазбанк