Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 33 день війни
Вбили Вбили
143 дітей
Поранили Поранили
>216 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
> 925 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

В Дії знову можна зареєструвати ФОП – як це зробити

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
додаток дія

На порталі Дія знову можна автоматично зареєструвати фізичну особу-підприємця. Таку можливість тимчасово обмежили під час війни.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– З початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює, і можна подавати заявку на автоматичну реєстрацію ФОП, – зазначив міністр.

Щоб зареєструвати ФОП, потрібно авторизуватися на порталі Дія, заповнити онлайн-форму та підтвердити свої дані кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

За словами Михайла Федорова, це займає 10 хвилин, і далі ваша заява автоматично надходить у реєстр фізосіб-підприємців, обробка займає менше ніж 2 секунди.

– Відкривайте власну справу, підтримуйте економіку країни під час війни, – закликав він.

Крім того, раніше Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що фізособи-підприємці 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку Дія. Як сплатити податки ФОП через Дію – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Плати, якщо можеш! ФОП 1-ї та 2-ї груп звільнять від єдиного податку

Джерело: Михайло Федоров

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка