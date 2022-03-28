На порталі Дія знову можна автоматично зареєструвати фізичну особу-підприємця. Таку можливість тимчасово обмежили під час війни.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– З початку війни реєстр був вимкнений, щоб дані українців були в повній безпеці. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює, і можна подавати заявку на автоматичну реєстрацію ФОП, – зазначив міністр.

Щоб зареєструвати ФОП, потрібно авторизуватися на порталі Дія, заповнити онлайн-форму та підтвердити свої дані кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

За словами Михайла Федорова, це займає 10 хвилин, і далі ваша заява автоматично надходить у реєстр фізосіб-підприємців, обробка займає менше ніж 2 секунди.

– Відкривайте власну справу, підтримуйте економіку країни під час війни, – закликав він.

Крім того, раніше Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що фізособи-підприємці 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування знову можуть сплатити податки за кілька кліків у застосунку Дія. Як сплатити податки ФОП через Дію – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Михайло Федоров