Жертв військового конфлікту в Україні, зокрема щодо порушення прав людини, може бути значно більше, адже через активні бойові дії та відсутність доступу до всіх міст не вдається контролювати ситуацію загалом.

Про це під час пресбрифінгу в Ужгороді 28 березня 2022 року розповіла очільниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер.

– Нам здається, що ті цифри, які ми надаємо щоденно, вони є применшеними. У нас є дуже точна, строга процедура перевірки даних. Ми маємо перевіряти кожен конкретний випадок. У деяких регіонах – Маріуполь чи Волноваха – ми не можемо мати доступ до людей, щоб перевірити всю цю інформацію, – заначила Матильда Богнер.

За її словами, кількість порушень прав людини зростає щодня, проте організація намагається з цим впоратися.

Щодо джерел інформації, то вони використовують дані з вуст самих потерпілих, а також свідків порушень.

Крім того, вони беруть до уваги офіційну та публічну інформацію, а також спілкуються з різними коментаторами, експертами, фахівцями, юристами.

Війна в Україні триває уже понад місяць. Через це гинуть не лише військові, а й звичайні українці – жінки та діти.