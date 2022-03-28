Іспанія приймає та допомагає громадянам України, яким довелося їхати зі своєї країни після повномасштабного вторгнення Росії. Уряд дав можливість українцям перебувати в Іспанії та отримати тимчасовий захист.

У країні розглядають заяви переміщених людей з України та наших громадян, які на початку війни вже перебували в Іспанії та не можуть зараз поїхати додому. Звернення розглядають за спрощеною процедурою.

Статус біженця в Іспанії

Якщо громадяни України хочуть отримати відповідний статус в Іспанії, потрібно звернутися до центрів прийому біженців. За даними Міграційної служби Іспанії, такі відділення розташовані також в аеропортах та портах.

Щоб мати тимчасове житло, громадяни України можуть звернутися до Центру отримання притулку та статусу біженця. Він розташований за адресою: Пасео-де-Сан-Хуан, 189 (Passeig de Sant Joan).

Біженці в Іспанії – переваги та обмеження

Прохачі статусу біженця в Іспанії не можуть офіційно працевлаштуватися перші півроку, а держава фінансово забезпечуватиме лише базові потреби (воду, їжу, ліки та житло). Проте це гарантує вам легальне перебування на території країни протягом розгляду документів та можливість отримання соціальної допомоги.

Незалежно від статусу, громадяни України мають можливість безкоштовно їздити на транспорті на території Іспанії, а також з цієї країни до Франції потягами Renfe та Renfe-SNCF.

Як подавати документи українцям

Українці мають особисто подати заяву до відділення іспанської поліції або у спеціальних пунктах приймання, до яких направляють волонтери після перетину кордону. Потрібно надати будь-які документи, що підтверджують громадянство України або перебування на території Іспанії до початку війни.

У заяві необхідно вказати місце, де ви тимчасового проживаєте. Якщо вам доведеться переїхати до іншого житла, потрібно сповістити про це Центр отримання притулку. Крім того, у відомстві мають знати ваш номер телефону та адресу електронної пошти.

Заяву необхідно подати людині, якій вже виповнилося 18 років, або повнолітньому громадянину, який піклується про дітей. Під час отримання документів поліція зафіксує відбитки пальців та видасть документ з ідентифікаційним номером іноземця для підтвердження подання на тимчасовий притулок.

Цей документ дає українцям можливість легально перебувати на території Іспанії та отримувати соціальну допомогу: воду, їжу, медикаменти, помешкання та інше.

Запити на отримання тимчасового захисту та статусу біженця в Іспанії розглядатиме один орган, проте у першому випадку заяви розглядатимуть швидше та за спрощеною процедурою. Під час перегляду документів вас можуть викликати на приватне інтерв’ю, після чого вирішуватимуть, чи є підстави для надання статусу біженця.

Офіційно немає термінів розгляду заяв на отримання статусу біженців в Іспанії, тому невідомо, скільки доведеться чекати на оформлення документів.

Можливі виплати біженцям

Всі громадяни України (які прибули до країни після початку війни або не можуть повернутися додому) можуть отримати соціальну допомогу від уряду Іспанії. Першочергово забезпечуватимуть базові потреби – вода, їжа, необхідні медикаменти, одяг, тимчасове житло та психологічна допомога.

Зараз немає офіційних даних щодо отримання можливих окремих виплат українцям, яким довелося залишитися на території Іспанії після масштабного вторгнення Російської Федерації.

Чи можна працювати зі статусом біженця

Громадяни України не можуть працювати шість місяців з моменту видання так званої Білої карти, що підтверджує ваше документальне прохання про отримання статусу біженця. Ви можете офіційно працевлаштуватися через півроку.

Невідомо, скільки часу триватиме розгляд вашої заяви. Процес може затягнутися навіть на декілька років, а перші шість місяців уряд Іспанії забезпечуватиме лише базові потреби – надаватиме воду, їжу, медикаменти та житло.

Якщо ж ви отримали тимчасовий захист в Іспанії, тоді можна працевлаштуватися за контрактом або як фізична особа-підприємець та отримувати офіційну заробітну плату.

Корисні телефони

На території Іспанії відкрито цілодобову гарячу лінію Навчального центру органів соціального забезпечення для громадян України за телефоном: +34(91)047-44-44.

Телефони посольства України в Іспанії: +34(91)748-93-60, +34(91)748-93-82, +34(91)748-93-78; додатковий телефон: +34(91)041-84-16 (працює з 09.00 до 18.00); гаряча лінія: +34(62)064-13-24.

Генеральне консульство України в Барселоні: телефон: +34-93-40-28-956; гаряча лінія: +34 6293 829 36.

Безкоштовна консультація щодо міжнародного захисту або притулку за номером 112 здійснюється іспанською мовою.

В Іспанії громадянам України допомагають три організації – це ACCEM (догляд за біженцями), CEAR (право на тимчасовий притулок), Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (гуманітарна допомога).