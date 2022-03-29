Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.
29 березня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:
00:40 – 130/129 Івано-Франківськ – Кременчук*
01:00 – 754 Дарниця – Харків-Пас.
01:36 – 17/18 Ужгород – Харків-Пас.
03:42 – 21/22 Харків-Пас. – Трускавець**
04:01 – 149/150 Чернівці – Полтава Півд*
04:16 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.**
05:05 – 138/137 Лозова – Хмельницький
05:40 – 142/141 Львів – Лозова
07:05 – 722 Дарниця – Харків-Пас.
08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль*
09:00 – 717 Дарниця – Львів
11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова*
13:09 – 142/141 Лозова – Львів
14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ**
14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень*
14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський**
15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів**
17:06 – 743 Дарниця – Львів
17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино
17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький*
17:42 – 792/791 Київ-Пас – Кременчук*
18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород**
19:06 – 43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава*
19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм*
19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів**
20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород**
20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець**
20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта**
20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп**
21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
21:22 – 98/97 Київ-Пас – Ковель**
21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*
21:33 – 149/150 Полтава Півд – Чернівці
21:50 – 17/18 Харків-Пас. – Ужгород
22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці**
22:27 – 45/46 Лозова – Ужгород
22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів**
22:40 – 130/129 Кременчук – Івано-Франківськ
22:49 – 138/137 Хмельницький – Лозова*
23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький**
23:59 – 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський*
* квитки в продажу
** квитки в продажу з 01.04.22
Рейси по станції Одеса 29 березня 2022
- 17:14 – 91/92 Одеса-Головна – Лозова
- 18:22 – №35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
- 22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
- 22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Рейси по станції Полтава 29 березня 2022
- 07:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
- 15:21 – №149/150 Полтава Півд. – Чернівці
- 17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
- 23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
Рейси по станції Харків 29 березня 2022
- 03:46 – №142/141 Лозова – Львів
- 07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова
- 09:00 – №753 Харків-Пас. – Львів
- 11:30 – №229/230 Харків-Пас. – Ужгород
- 12:06 – №45/46 Лозова – Ужгород
- 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
- 17:00 – №755 Харків-Пас. – Львів
- 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро
- 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
- 20:35 – №138/138 Лозова – Хмельницький
- 21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
- 22:10 – №45/46 Ужгород – Лозова
Рейси по станції Вінниця 29 березня 2022
- 00:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 02:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький
- 03:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 04:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас
- 07:53 – №716/715 Пшемисль – Київ-Пас
- 11:25 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль
- 17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
- 23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
Рейси по станції Запоріжжя 29 березня 2022
- 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:45 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів
- 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
- 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
- 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас
Рейси по станції Дніпро на 29 березня
- 03:52 – №91/92 Одеса-Головна – Лозова
- 04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.
- 09:27 – №3/4 Львів – Запоріжжя-1
- 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм
- 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець
- 16:34 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів
- 17:39 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
- 17:39 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
- 21:37 – №91/92 Краматорськ – Одеса-Головна
- 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас
Додаткові евакуаційні рейси на 29 березня
Харків:
- 11:30 – №229/230 Харків – УжгородКраматорськ:
- 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.
Фото: Укрзалізниця