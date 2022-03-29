Від початку російського вторгнення в Україну Укрзалізниця щодня виконує евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які потрапляють під обстріли агресора.

29 березня потяги по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

00:40 – 130/129 Івано-Франківськ – Кременчук*

01:00 – 754 Дарниця – Харків-Пас.

01:36 – 17/18 Ужгород – Харків-Пас.

03:42 – 21/22 Харків-Пас. – Трускавець**

04:01 – 149/150 Чернівці – Полтава Півд*

04:16 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.**

05:05 – 138/137 Лозова – Хмельницький

05:40 – 142/141 Львів – Лозова

07:05 – 722 Дарниця – Харків-Пас.

08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль*

09:00 – 717 Дарниця – Львів

11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова*

13:09 – 142/141 Лозова – Львів

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ**

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень*

14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський**

15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів**

17:06 – 743 Дарниця – Львів

17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький*

17:42 – 792/791 Київ-Пас – Кременчук*

18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород**

19:06 – 43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава*

19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм*

19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів**

20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород**

20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець**

20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта**

20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп**

21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*

21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*

21:22 – 98/97 Київ-Пас – Ковель**

21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*

21:33 – 149/150 Полтава Півд – Чернівці

21:50 – 17/18 Харків-Пас. – Ужгород

22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці**

22:27 – 45/46 Лозова – Ужгород

22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів**

22:40 – 130/129 Кременчук – Івано-Франківськ

22:49 – 138/137 Хмельницький – Лозова*

23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький**

23:59 – 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський*

* квитки в продажу

** квитки в продажу з 01.04.22

Рейси по станції Одеса 29 березня 2022

17:14 – 91/92 Одеса-Головна – Лозова

18:22 – №35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Рейси по станції Полтава 29 березня 2022

07:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

15:21 – №149/150 Полтава Півд. – Чернівці

17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

Рейси по станції Харків 29 березня 2022

03:46 – №142/141 Лозова – Львів

07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова

09:00 – №753 Харків-Пас. – Львів

11:30 – №229/230 Харків-Пас. – Ужгород

12:06 – №45/46 Лозова – Ужгород

15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

17:00 – №755 Харків-Пас. – Львів

19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

20:35 – №138/138 Лозова – Хмельницький

21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

22:10 – №45/46 Ужгород – Лозова

Рейси по станції Вінниця 29 березня 2022

00:23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

02:33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

03:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

04:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас

07:53 – №716/715 Пшемисль – Київ-Пас

11:25 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль

17:15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

23:14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

Рейси по станції Запоріжжя 29 березня 2022

12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14:45 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по станції Дніпро на 29 березня

03:52 – №91/92 Одеса-Головна – Лозова

04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.

09:27 – №3/4 Львів – Запоріжжя-1

10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець

16:34 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів

17:39 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

17:39 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21:37 – №91/92 Краматорськ – Одеса-Головна

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Додаткові евакуаційні рейси на 29 березня

Харків:

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород Краматорськ:

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

Інші:

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Читайте Кордон Молдови та Польщі можна перетинати за документами у Дії

Фото: Укрзалізниця