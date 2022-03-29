У Маріуполі персонал і пацієнти міського пологового будинку №2 насильно вивезли до Росії.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Російські окупанти вивезли понад 70 людей з пологового будинку №2 у Лівобережному районі.

Нині відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти своєї волі вивезли на територію Росії. В українців відбирають їх документи та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого маріупольців розселяють у віддалені російські міста. За яким принципом це відбувається – поки залишається невідомо.

– Те, що сьогодні роблять Росія – порушує усі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію РФ. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків. Це велика робота, яку ми реалізуємо під керівництвом голови Донецької ОВА Павла Кириленка, – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.