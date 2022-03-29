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Факти / Україна / Суспільство

Оприлюднені імена російських розвідників, які скоюють злочини проти України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
російська техніка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список військовослужбовців 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів із Владикавказа, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Список воєнних злочинців 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів, який є у розпорядженні розвідки.

Особовий склад 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів дислокується у військовій частині Росії номер 90091.

Вона розташована у Республіці Північна Осетія – Аланія, місто Владикавказ.

Серед військових злочинців цього підрозділу зустрічаються різні звання. Зокрема, підполковники, майори, капітани, лейтенанти та інші.

У ГУР наголошують, що всі військові злочинці постануть перед судом та будуть притягнуті до відповідальності.

Це вже не перший список військових РФ, який оприлюднила українська розвідка. Раніше ГУР оприлюднило список військовослужбовців РФ першого танкового полку другої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії РФ.

Раніше також були опубліковані списки: пілотів 559-го бомбардувального авіаполку РФ; 78-ї бригади РФ; 727-го окремого батальйону морської піхотиособового складу Повітряно-космічних сил РФ, які завдають авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Джерело: Головне управління розвідки МО України

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Фото: Міноборони

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